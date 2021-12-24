РИАМО - 24 дек. Мособлгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектно-сметной документации на реконструкцию стадиона «Химик» в поселке Майданово городского округа Клин, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

«По проектной документации на реконструкцию стадиона получено положительное заключение Мособлгосэкспертизы. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2023 год», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Работы по реконструкции будут проведены в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Проект предусматривает полное обновление существующей инфраструктуры стадиона. На объекте появятся футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, универсальная волейбольно-баскетбольная площадка, хоккейная коробка и площадка для занятий воркаутом. Кроме того, на стадионе предусмотрена установка спортивных снарядов и тренажеров. Площадь земельного участка — 3,7 га.

Также на прилегающей территории будут проведены работы по комплексному благоустройству и озеленению.