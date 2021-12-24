РИАМО - 24 дек. В столице закончили расследование уголовного дела в отношении злоумышленников, обвиняемых в хищении имущества семьи актера Алексея Баталова, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.



Речь идет о деле в отношении Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной, обвиняемых в мошенничестве, а также нотариуса Дмитрия Бублия, обвиняемого в пособничестве и мошенничестве. Уголовное дело поручил возбудить председатель СК России Александр Бастрыкин после того, как о ситуации с имуществом семьи Баталова было рассказано в СМИ. Ход расследования дела находился на контроле главы ведомства.

По версии следствия, Цивин и Дрожжина вошли в доверие к вдове актера Алексея Баталова и его младшей дочери под предлогом оказания им поддержки и помощи. На протяжении нескольких лет с целью создания образа добропорядочности и наличия искреннего намерения заботы они помогали в решении бытовых вопросов, а также в обеспечении предметами первой необходимости и продуктами питания.

После, добившись доверия, обвиняемые подписали доверенности на распоряжение всеми денежными средствами, находящимися на их расчетных счетах. На основании этих документов в 2019-2020 годах они сняли практически все сбережения потерпевших в общей сумме более 20 миллионов рублей.

Кроме того, с целью приобретения права на недвижимое имущество потерпевших, а именно доли в квартире по улице Серафимовича, квартиры, расположенной в 1-м Самотечном переулке, а также нежилого помещения, где находилась мастерская актера Алексея Баталова, подписали у потерпевших договоры пожизненного содержания с иждивением, которые в дальнейшем были удостоверены ранее знакомым с обвиняемыми нотариусом Дмитрием Бублием.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу, изобличающую обвиняемых в инкриминированных преступных деяниях.