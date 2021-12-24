РИАМО - 24 дек. Владимир Путин назвал глупыми попытки помешать развитию проекта «Северный поток – 2», сообщает «Вечерняя Москва».

Президент отметил, что многие государства отказались от закупки газа напрямую у РФ. Так эти страны могли бы значительно сэкономить на оплате топлива.

«По поводу «Северного потока — 2», да, я согласен с вашими оценками, это еще и глупо для тех, кто не дает возможности работать этой системе, потому что дополнительные поступления объемов газа на европейский рынок, безусловно, понизили бы цену на бирже, на споте», — рассказал Путин.

Ранее сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода приостановили. Регулятор заявил, что для прохождения сертификации необходимо реорганизовать компанию в соответствии с законами ФРГ.

Штаб-квартира оператора расположена в Швейцарии. Чтобы управлять частью трубопровода на территории Германии, там была открыта дочерняя компания.