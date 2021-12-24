РИАМО - 24 дек. В «доме-флейте», расположенном в Зеленограде, в 2022 году заменят 4 лифта, сообщили РИАМО в пресс-службе фонда капитального ремонта города Москвы.

Необычное здание расположено в Зеленоградском административном округе. Дом-флейта считается одним из самых длинных в столице, его протяженность составляет 515 м. Здание имеет 9 этажей и 632 квартиры, 8 из них двухэтажные.

В каждом из подъездов установлено по 2 лифта грузоподъемностью 400 и 630 кг. Подъемные механизмы, рассчитанные на массу до 400 кг в подъездах с 1-го по 4-й, будут заменены на современные модели по региональной программе капитального ремонта.

Лифты, с 2019 года заменяемые ФКР, соответствуют единому стандарту. Грузоподъемность новых кабин составляет 400 кг, их дверной проем - 650 мм. Панель управления будет выполнена из нержавеющей стали, кнопки имеют подсветку и шрифт Брайля. Освещение в кабине более яркое, но энергосберегающее, также там установлены зеркало, TFT-дисплей и речевой информатор.

На дверях кабины установлена система инфракрасного контроля, она не даст им закрыться, если в проеме есть посторонний предмет или человек.