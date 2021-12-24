РИАМО - 24 дек. Увеличение размера пенсионных выплат возможно как минимум на уровень инфляции. При этом итоговый показатель может отличаться при разных методах подсчета, сообщает Nation News.

По словам заведующего кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константина Ордова, необходимость вводить новые дополнительные прямые меры поддержки может сохраниться при продолжающемся росте потребительских цен.

«Средний показатель индекса потребительских цен по итогам года составляет 8%. Это минимум, на который необходимо поднять пенсию. При этом по некоторым оценкам мы видим, что продовольственная инфляция может быть выше. Поэтому пенсия будет проиндексирована на 10%. Потребность в дополнительных прямых финансовых мерах поддержки сохранится», — отметил Ордов в интервью изданию.

Он добавил, что подъем пенсионных выплат не менее чем на уровень инфляции закреплен как обязательная мера в Конституции РФ.

Экономист подчеркнул, что необходимость поднятия уровня пенсий в стране становится ясной, при этом населению может потребоваться и другая поддержка.