РИАМО - 24 дек. Подмосковью одобрили дополнительно 2,6 млрд рублей инфраструктурного бюджетного кредита на строительство системы водоснабжения и поликлиники, сообщается на сайте правительства РФ.

На заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию были одобрены заявки на выделение инфраструктурных бюджетных кредитов на конкурсной основе. Их общая сумма составила 16,3 млрд рублей. Соответствующее заявление сделал зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

Заявка от Московской области одобрена по итогу конкурса в рамках реализации правительственной программы «Инфраструктурное меню». Деньги пойдут на строительство системы водоснабжения во Фрязине и Щелкове, в том числе для научно-производственного предприятия «Исток».

Поликлинику в микрорайоне Лукино-Варино в Лосино-Петровском очень ждут местные жители. 3-этажное здание будет рассчитано на 320 посещений в смену: 270 - для взрослых и 50 - для детей.

К проектированию приступят уже в 2022 году.

Хуснуллин также обратил внимание глав субъектов РФ на необходимость активнее работать по подготовке заявок.