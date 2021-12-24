РИАМО - 24 дек. Чтобы новогодние торжества не были омрачены пожаром, жители должны соблюдать следующий ряд правил при установке праздничной елки, сообщает пресс-служба Московского областного отделения организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».

Елка должна устанавливаться на устойчивое основание с таким расчетом, чтобы ветки не касались стен и потолка. Допускается применение только сертифицированных электрических гирлянд и иллюминаций. Не стоит оставлять включенные гирлянды на длительное время, а также без присмотра.

«Не оставляйте детей у елки без присмотра, не разрешайте им самостоятельно включать иллюминацию. Не используйте для украшения елки целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся украшения, а также не применяйте свечи для иллюминации елки», – отметили в организации.

Кроме того, нельзя использовать пиротехнику рядом с елкой, следует зажигать ее только на открытых площадках, специально отведенных для этих целей.