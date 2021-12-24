РИАМО - 24 дек. Из России в Турцию экстрадирован гражданин Республики Молдова Илья Сакали, который в 2019 году вместе с сообщниками совершил разбойное нападение в городе Эскишехир, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Мужчины проникли в один из домов, где связали хозяев и потребовали у них крупную денежную сумму, а также ключ от сейфа. Получив отказ, преступники избили жертв, после чего сами нашли ключ и украли драгоценности на сумму более 10 млн турецких лир.

Сакали объявили в международный розыск и в марте 2021 года его задержали сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве.

«Сегодня в международном аэропорту Внуково имени А.Н. Туполева разыскиваемый передан представителям компетентных органов Турецкой Республики», – отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.