РИАМО - 24 дек. С 1 января 2022 года взнос с квадратного метра на капремонт вырастет с 9,07 руб. до 12 рублей. Повышение стоимости платы за капремонт в квитанции за среднюю 2-комнатную квартиру в Московской области составит чуть менее 150 руб. ежемесячно, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

«В текущем году вся страна столкнулась со значительным ростом стоимости строительных материалов. При том, что рынок сбыта стройматериалов один для области и столицы, лишь благодаря трехлетним контрактам подрядные организации Подмосковья смогли равномерно распределить финансирование и закупку материалов и, соответственно, провести плановые работы», — сказал гендиректор фонда капремонта общего имущества многоквартирных домов Подмосковья Валерий Николов.

Взнос на капремонт в регионе не повышался более 3 лет. Если сравнивать со столицей, то тариф там в 2 раза больше, чем в Подмосковье. Сейчас взнос на капремонт в регионе меньше, чем, например, Рязанской, Воронежской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Оренбургской, Архангельской и других областях. По Центральному федеральному округу Подмосковье занимает 13 место из 18.

«Пандемия также внесла значительные корректировки в ход производства работ в части рынка рабочей силы и увеличения стоимости самих работ и комплектующих. Несмотря на все сложности, темпы и планы проведения капитального ремонта многоквартирных домов работ в Подмосковье несущественно изменились», — рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Чем выше взнос на капремонт, тем выше плановый сбор средств. Таким образом, больше домов можно будет отремонтировать в краткосрочной перспективе. Грамотные собственники жилья в домах осознали выгоду от проведенного капремонта. Стоимость жилья в домах региона, где выполнили работы, вырастает на 10-15%, в отдельных случаях – на 25%.

Одним из самых дорогостоящих видов работ в рамках капремонта является замена лифтов. Полная замена 1 пассажирского лифта грузоподъемностью 400 кг в 9-этажном доме достигает 3 млн рублей. Кроме того, есть и другие виды работ, в том числе утепление фасада, ремонт кровли и т. д. Все эти факторы повлияли на решение об увеличении взноса на капремонт.