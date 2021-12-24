РИАМО - 24 дек. Распространение более заразного штамма «омикрон» может привести к сокращению временного «окна» ревакцинации до 4 месяцев, заявил гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук и иммунолог Николай Крючков.

По словам специалиста, для защиты от нового штамма требуется достаточно высокий уровень антител, так как он весьма контагиозный.

«До конца декабря этого года «омикрон» станет доминирующим в Москве и Санкт-Петербурге, а потом пойдет дальше. С учетом того, что мы знаем о темпе распространения «омикрона» и его влиянии на организм, лучше всего повторно получить прививку во временном окне до четырех месяцев», – сказал Крючков в эфире радио Sputnik.

Кроме того, Крючков рекомендует использовать препарат «Спутник Лайт» для ревакцинации среднестатистического взрослого человека. Пожилым же стоит выбирать «Спутник V».

Иммунолог отметил, что прививка не дает стопроцентную защиту от коронавирусной инфекции, но она резко снижает риск тяжелого течения заболевания и смерти.

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