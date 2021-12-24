РИАМО - 24 дек. Подмосковное УФАС России постановило наложить штраф на ПАО «Россети Московский регион». Организация нарушила сроки подключения к электросетям, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

На общество подала жалобу жительница сельского поселения Стремиловское городского округа Чехов. Компания вовремя не выполнила своих обязательств по подключению к электросетям. Управление установило, что организация уже неоднократно нарушила правила технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.

В соответствии с законодательством подмосковное УФАС России постановило наложить административный штраф на ПАО «Россети Московский регион» в размере 600 тыс. рублей. Такая сумма была установлена, так как ПАО повторно совершило административное правонарушение.