РИАМО (БАЛАШИХА)- 24 дек. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту воспитанников детского дома «Непоседы» из Балашихи, ребята мечтали побывать в настоящей пожарной части, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Встреча ребят с сотрудниками пожарно-спасательной части №307 в микрорайоне Саввино состоялась в пятницу.

«Для ребенка Новый год – это праздник, когда могут исполняться самые заветные мечты. А помогают им в этом взрослые. И чтобы стать «волшебником», и устроить для ребенка настоящее новогоднее чудо, достаточно снять открытку с пожеланием и выполнить его. Поэтому я с удовольствием присоединился к этой акции, побывал в роли Деда Мороза и исполнил мечты маленьких жителей Московской области», – сказал Брынцалов.

Он добавил, что акция направлена на то, чтобы дети из многодетных, малообеспеченных семей, а также ребята, оставшиеся без попечения родителей, смогли ощутить атмосферу праздника.

По его словам, всего в регионе на елках размещено более 300 пожеланий детей и 100 из них уже выполнено. Дети мечтают о разном: кто-то хочет посетить представление в цирке, а кто-то — скалодром. Другие хотят побывать с экскурсией на фабрике мороженого или, например, полетать в аэротрубе.

«На елке так много желаний! И это здорово, что акция с каждым годом набирает новые обороты. У каждого есть возможность осуществить заветное желание ребенка в преддверии Нового года», – заключил Брынцалов.

К Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» традиционно присоединилось Московское областное отделение «Единой России». Новогодние деревья с детскими пожеланиями установлены в каждом муниципалитете Подмосковья. Исполняют детские мечты депутаты Госдумы, Мособлдумы и городских советов, секретари местных отделений, сторонники партии. Акция продлится до 16 февраля.

Как отметили в пресс-службе московского областного отделения «Единой России», на одной из елок в рамках акции было желание 11-летнего Савелия из подмосковного Реутова. Мальчик рассказал, что очень любит заниматься спортом и ходит в футбольную секцию в школе. Но, чтобы стать профессионалом в этом деле, ему не хватает бутс. Игорь Брынцалов эту проблему решил – и вот теперь у Савелия появилась новая спортивная обувь, в которой он будет забивать свои лучшие голы.