РИАМО - 24 дек. В Москве коллективный иммунитет от Covid-19 уменьшился, сейчас он равен 72%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

На сегодняшний день первый компонент вакцины поставили уже 6 670 105 человек. Полностью вакцинировались 6 268 959 граждан.

Ранее уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составлял в Москве 72,2%.

С начала пандемии в столице выявили 2 014 708 случаев заражения коронавирусом, 1 849 212 пациентов вылечились от инфекции. 36 277 пациентов умерло.

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве падает уже более 8 недель. Власти назвали текущую эпидемиологическую обстановку в городе стабильной.

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