РИАМО - 24 дек. Музей транспорта Москвы совместно с метрополитеном выпустил лимитированную коллекцию транспортной карты «Тройка» с изображением советского автомобиля ГАЗ М-1. Тираж составил 9,5 тыс. экземпляров, сообщает пресс-служба музея.

«К открытию постоянной экспозиции на Новорязанской улице, д. 27 каждый сможет собрать нашу транспортную коллекцию в формате карт «Тройка». Героем предновогоднего месяца стал ГАЗ М-1 или в просторечии «Эмка» — советский легковой автомобиль, серийно производившийся на Горьковском заводе с 1936 по 1942 год», - рассказала директор музея Оксана Бондаренко.

Желающие могут купить карту в магазинах сувениров на Северном речном вокзале и в павильоне «Транспорт СССР» на ВДНХ.

Кроме того, лимитированные карты будут разыгрываться на странице музея в соцсети Instagram.