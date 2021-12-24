РИАМО - 24 дек. Региональное информационное агентство Московской области вместе с фестивалем «Московские сезоны» разыгрывает 5 наборов «Путешествие в Рождество».

В каждом наборе находятся: перчатки, шапка, шарф и кокосовая свеча ручной работы.

Для участия в конкурсе нужно поделиться конкурсным постом у себя в сторис, нажав значок самолетика, а также отметить на этой сторис @riamo_ru и @moscowseasons.



Победителей выберут случайным образом 27 декабря. Призы можно будет забрать в редакции РИАМО в Москве.

Журналисты РИАМО освещают события, происходящие в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные новости Москвы и России.

«Московские сезоны» — цикл масштабных мероприятий в столице, сменяющих друг друга на протяжении года. Фестиваль «Путешествие в рождество» пройдет с 10 декабря по 9 января на площадках в центре и округах города.