РИАМО - 24 дек. Указом президента России на должность заместителя главы МВД России назначен генерал Александр Кравченко. Он был начальником ГУ МВД России по Волгоградской области, сообщается Федеральное агентство новостей.

«Назначить генерал-лейтенанта полиции Кравченко Александра Николаевича заместителем министра внутренних дел РФ, освободив его от занимаемой должности», - отмечено в указе.

Начинал свой путь в органах Кравцов начал в 1979 году с должности милиционера. Более 15 лет он отдал работе в уголовном розыске.

На должности руководителя волгоградского главка МВД Кравченко работал с 1 ноября 2008 года. 31 марта 2011 году он получил звание генерал-лейтенанта полиции.