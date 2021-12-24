РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. В парке им. Виктора Талалихина в Подольске 25 и 26 декабря будет работать резиденция Деда Мороза и пойдет развлекательная программа, сообщает администрация парка.

В бывшем кафе «Парус» с 12:00 до 14:00 откроет свои двери резиденция Деда Мороза, где все желающие смогут передать Дедушке свои письма и пожелания. Также раздадут сюрпризы в ходе акции «Получи от Деда Мороза» и проведут мастер-классы, на которых можно будет смастерить своими руками новогодние игрушки.

Вход в резиденцию Деда Мороза и на мастер-классы бесплатный. С 12:00 до 13:00 на танцевальной веранде парка пройдет концертно-развлекательная программа. С 13:00 до 14:00 в парке будет звучать музыкальная трансляция любимых новогодних мелодий.

Также гостей парка ждет теплый очаг и горячий чай с баранками.

По требованию Роспотребнадзора вход в резиденцию Деда Мороза производится строго в масках. Одновременно в помещении могут находиться не более 10 сопровождающих взрослых.