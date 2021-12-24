РИАМО - 24 дек. Мособлгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектно-сметной документации на реконструкцию стадиона «Русич» в городе Ликино-Дулево, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы будут проведены в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

«Со следующего года приступаем к работам по реконструкции стадиона. Обновится сама арена, здесь появится футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками, административно-бытовой комплекс с трибунами на 1000 зрителей, помещениями для размещения секций по хоккею, легкой атлетике, тренажерный зал», – сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

По проекту здесь также обустроят универсальную спортивную площадку для игры в баскетбол и волейбол, сектора для прыжков в длину и высоту, появится хоккейная коробка с раздевалками, также газовая котельная. Общая площадь земельного участка составляет 41,9 га.

На прилегающей территории обустроят парковочное пространство для легковых автомобилей и автобусов. Помимо этого, в рамках проекта проведут комплексное благоустройство и озеленение. Завершить все работы планируется в 2023 году.