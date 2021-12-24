РИАМО - 24 дек. В РФ успешно прошли испытания суперсовременной гиперзвуковой системы «Циркон», сообщает РИА Новости.

«Сегодня ночью, точнее под утро, проведен залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон». Это новейшая наша ракета, которая работает и по морю, и по морским целям, и по наземным целям. Испытания проведены успешно, безупречно», — сказал президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и совета по науке и образованию.

Как отметил президент, успешные испытания «Циркона» являются важным шагом в сторону повышения безопасности страны. Президент поблагодарил коллективы разработчиков системы и поздравил инженеров и конструкторов.

Ракеты новой системы могут разгоняться до девяти Махов (в девять раз быстрее скорости звука, свыше 10 тыс. км/ч). Заявлено, что максимальная дальность поражения «Циркона» превышает 1 тыс. км.

Вооружение поступит на надводные и подводные корабли. Данной ракетой планируется заменить тяжелую противокорабельную ракету П-700 «Гранит».