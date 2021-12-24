РИАМО - 24 дек. На сегодняшний день коллективный иммунитет от коронавируса в Московской области вырос до 76,6%, количество прошедших вакцинацию в регионе сейчас достигло 4 532 613, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом первый компонент вакцины поставили уже 4 755 954 человека.

С начала пандемии коронавируса в Московской области выявили 631 742 случая заражения.

Выздоровели 575 642 пациента, 11 758 умерли.

Еще неделю назад, по состоянию на 17 декабря, уровень коллективного иммунитета был равен 75,3%.

Ранее вакцинацию от коронавируса внесли в национальный календарь профилактических прививок России.

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