РИАМО - 24 дек. Уровень коллективного иммунитета в Российской Федерации достиг 60,4%, полностью вакцинировались 73 106 249 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом вакцинацию одним компонентом уже сделали 77 876 905 человек.

С начала пандемии на территории страны было выявлено 10 343 353 случая заболевания Covid-19. Вылечились уже 9 180 379 человек, еще 302 269 россиян умерло.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что нужного уровня коллективного иммунитета (около 80%) Россия может достигнуть уже в первой половине 2022 года.

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