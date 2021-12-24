РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 дек. Жители городского округа Мытищи могут получить онлайн-консультацию по мерам социальной поддержки в Telegram-канале, сообщается в Instagram-аккаунте окружного управления социальной защиты населения Минсоцразвития Подмосковья.

Мытищинское управление социальной защиты населения создало Telegram-чат «Социалка. Мытищи», в котором можно узнать о положенных мерах соцпомощи, пособиях и выплатах, их размерах, сроках зачисления и многое другое.



Это быстро, бесплатно и очень удобно. Не нужно идти в соцзащиту или в МФЦ, так как все уже есть в смартфоне.

Чат работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. Подписаться на данный канал можно по ссылке https://t.me/mitmsr.