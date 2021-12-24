РИАМО - 24 дек. Мировой судья Таганского района Москвы постановил признать компанию Meta (бывшее Facebook Inc.) в административном правонарушении и обязать организацию заплатить штраф, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Корпорация допустила нарушения по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ и не ограничила доступ к запрещенной в России информации. Суд обязал компанию выплатить штраф в размере 1 990 984 950 руб. 05 коп.

Ранее сегодня тот же суд оштрафовал компанию Google на 7,2 млрд рублей. Организация тоже не заблокировала запрещенный контент в соответствии с требованиями правоохранителей.