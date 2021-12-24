РИАМО - 24 дек. Врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун оценил предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева убрать из городов алкогольные магазины, он считает, что это позволит уменьшить число спонтанных покупок, сообщает «Вечерняя Москва».

Однако, по мнению Ковтуна, те, кому алкоголь требуется постоянно, будут закупать его в больших количествах.

«Что касается оздоровления людей в результате того, что доступ к алкоголю будет немного осложнен, то никаких аналогий не приходит в голову, где такое реализовано и какова эффективность», — сказал он.

Доктор добавил, что запрет на продажу алкоголя в ночное время помог снизить число спонтанных покупок.

Теперь можно провести эксперимент и запретить продажу алкоголя в городах в каком-нибудь регионе, посмотрев на результаты.