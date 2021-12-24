РИАМО - 24 дек. При поиске нового места работы не следует отталкиваться от сезона. Это никак не влияет на количество предложений, сообщает «Вечерняя Москва».

По мнению карьерного специалиста, доктора по управлению персоналом Ильгиза Валинурова, предположение о существовании наиболее подходящих периодов для смены работы – это ошибочное мнение.

«В летний период столько же предложений, как и в деловые сезоны — осень и весна. Просто летом все решения по кадрам принимаются медленнее, поскольку большинство руководителей в отпусках», — отметил рекрутер.

Валинуров добавил, что количество вакансий не меняется в течение года. В то же время накануне новогодних праздников работодатели стараются закрыть как можно больше открытых позиций, чтобы с началом нового года набранные сотрудники могли сразу приступить к работе.

Рекрутер подчеркнул, что менять работу во время новогодних праздников не рекомендуется, потому что в это время активность на рынке минимальная.