РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 дек. В пятницу на площади Ленина прошло открытие главной новогодней елки округа и резиденции Деда Мороза, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

В резиденции каждый ребенок сможет рассказать Деду Морозу любимое стихотворение, спеть новогоднюю песенку и получить за это подарок. Праздничные мероприятия возле главной елки будут проходить регулярно до 8 января.

«Нам очень понравилось сегодняшнее представление. Пришли на праздник с детьми, поводили хоровод, поиграли со сказочными героями и получили заряд положительного настроения. Будем приходить и на другие мероприятия во время новогодних праздников», - сказала жительница Щелкова Ольга Василенко.

Рядом с елкой до 9 января будет работать Рождественская ярмарка, где можно будет приобрести новогодние игрушки, сувенирную продукцию, шоколад ручной работы, выпить горячего чая с пирожками, отведать сбитень или безалкогольный глинтвейн с имбирными пряниками. Время работы ярмарки с 11:00 до 20:00.