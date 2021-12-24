РИАМО - 24 дек. Трое неизвестных напали на мужчину, избили его и забрали рюкзак, в котором были 375 тыс. рублей и ноутбук. Общая сумма ущерба составила 415 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел в 22 часа возле дома по адресу: проспект Мира д. 161. Неизвестные подошли к мужчине, нанесли ему удары в голову и отняли рюкзак, после чего скрылись.

Пострадавший не стал обращаться за медицинской помощью.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»).