РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 дек. Лыжные трассы проложили в парках подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.
В округе есть лыжный стадион МАСОУ «Зоркий», на котором регулярно проводятся различные соревнования и катаются местные жители. Для удобства и расширения мест для катания в парках Красногорска также сделали лыжные трассы в детском городке «Сказочный», городском парке, Экопарке «Губайловский».
Вход на лыжные трассы свободный, инвентарь не выдается.
«Не выходите на трассы в сильный мороз и снегопад. Если вы пришли кататься с детьми, внимательно следите за их безопасностью», - заключается в материале.
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