РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 дек. Лыжные трассы проложили в парках подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

В округе есть лыжный стадион МАСОУ «Зоркий», на котором регулярно проводятся различные соревнования и катаются местные жители. Для удобства и расширения мест для катания в парках Красногорска также сделали лыжные трассы в детском городке «Сказочный», городском парке, Экопарке «Губайловский».

Вход на лыжные трассы свободный, инвентарь не выдается.

«Не выходите на трассы в сильный мороз и снегопад. Если вы пришли кататься с детьми, внимательно следите за их безопасностью», - заключается в материале.