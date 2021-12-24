РИАМО - 24 дек. Запуск модернизированного цеха с установкой нового оборудования состоялся на предприятии по производству мясных деликатесов «Смарт Бутчерс» в Волоколамском округе, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.

«В конце 2021 года мы завершили еще один проект, реконструировали и модернизировали цех с установкой нового оборудования на уникальном предприятии «Смарт Бутчерс». Оно производит итальянские мясные деликатесы по аутентичным рецептам под брендом «Итальянец в России»», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он отметил, что объем инвестиций в проект составляет около 16 млн рублей.

По словам Воскресенского, на предприятии создано более 15 рабочих мест. Производство осуществляется на итальянском оборудовании по итальянским рецептам, а сырье используется российское.

«Попробовав большое количество продукции в России, я пришел к выводу, что здесь нет настоящей итальянской колбасы и я решил изменить эту ситуацию. В подмосковном производстве мы используем только качественное сырье и мясо проверенных поставщиков, а также строго следим за технологией, которая передавалась из поколения в поколение», - отметил глава «Смарт Бутчерс» Дзомпи Джулио.

Одним из наиболее узнаваемых продуктов компании являются паштеты ручной работы на основе мяса птицы, свинины с использованием печени. Паштеты содержат в своем составе вино, коньяк, орехи, грибы, чернослив, курагу и итальянские травы.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья подчеркнул, что производственная линейка компании насчитывает более 20 мясных деликатесов.

«Считаю, что такие предприятия необходимо поддерживать, это точки роста для Московской области, точки привлечения туристов, развитие экотуризма в регионе», - подытожил Воскресенский.

Деликатесы «Смарт Бутчерс» представлены в том числе на новогодней ярмарке «Сырная гонка», которая проходит в Красногорске и продлится до 30 декабря.