РИАМО - 24 дек. TikTok блогер Лия Стеффи представит свою новую книгу в магазине «Читай-город» в ТРЦ «Европейский» 25 декабря. Об этом сообщается в пресс-службе сети магазинов.

Лия Стеффи – популярный блогер, тиктокер, фотограф и автор молодежной прозы. У девушки более 2,8 млн подписчиков в соцсетях. Она представит свою новую книгу «Мутный».

Новый роман автора бестселлера «Орлеан» рассказывает трагическую историю о возлюбленном Евы, 4 года назад разбившемся на мотоцикле во время гонки в Токио.

«Все это время Ева не жила, а существовала. Дни, похожие один на другой, а также люди, не имеющие никакого значения. Но однажды она встретила его – того, кто вернул ее к жизни и сделал по-настоящему счастливой, а потом растоптал все человеческое, что в ней еще осталось», – сказала Лия Стеффи.

Вход на мероприятие свободный. Количество мест ограничено. При себе необходимо иметь маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

Встреча состоится в 17:00 по адресу: м. «Киевская», пл. Киевского вокзала, д. 2, ТРЦ «Европейский», 4 этаж, магазин «Читай-город». Возрастные ограничения: 18+.