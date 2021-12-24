РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. В парке «Наташинские пруды» городского округа Люберцы 26 декабря состоится акция «Получи от Деда Мороза», в рамках которой жителям вручат подарки, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие проводят в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».

Получить подарки можно с 12:00 до 13:00 в большой надувной ели на территории парка аттракционов. Желающих поучаствовать в акции просят подготовить стихи, песни и танцы.