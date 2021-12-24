РИАМО - 24 дек. Роботы-животные появились в Московском планетарии. Посетители смогут увидеть их между полусферами планет на втором этаже выставочного зала Урании до середины января, сообщает пресс-служба столичного планетария.

Робозоопарк для Планетария был создан студией инноваций «АртДинамикс». Роботы-животные повторяют различных представителей фауны формой и различными функциями.

В интерактивной зоне планетария представлено 11 роботов-животных. Каждый из экспонатов состоит из сотен деталей и имеет уникальный характер движений.

Роботы управляются с помощью джойстика, при этом посетители заранее не знают, какое животное начнет двигаться от их действий.