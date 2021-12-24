РИАМО – 24 дек. Банк ЗЕНИТ снизил ставки по программам ипотеки с господдержкой — «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» и «Ипотека с господдержкой 2020». Ставки по программам составят 4,89% и 5,99% годовых соответственно, сообщает пресс-служба банка.

Специальное предложение по программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» действует при оформлении кредита на сумму от 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и от 6 млн рублей в других регионах РФ. Можно приобрести квартиру или таунхаус у юридического лица на первичном рынке жилья. Льготами могут воспользоваться семьи, в которых с 1 января 2018 года родился ребенок.

«Ипотека с господдержкой 2020» сроком от 3 до 25 лет предоставляется на покупку квартиры или танхауса у юридического лица на первичном рынке жилья. Максимальная сумма кредита составит 3 млн рублей, первоначальный взнос — от 15%. Подать заявку можно на официальном сайте банка или в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн».