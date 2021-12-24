РИАМО - 24 дек. Подмосковное УФАС приняло решение о включении информации об ООО «ИНФИНИТИ» в реестр недобросовестных поставщиков. Жалоба на компанию поступила от учреждения «Центр технического обслуживания муниципальных образовательных учреждений», сообщает пресс-служба управления.

Учреждение заключило с компанией контракт, предполагающий замену оконных блоков в рамках мероприятия: «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений общего образования».

Общество не выполнило свою часть обязательств и контракт был расторгнут в одностороннем порядке.

Антимонопольному ведомству общество не представило документов, которые могли бы подтвердить устранение нарушений в допустимый срок, поэтому сведения о компании будут включены в реестр.