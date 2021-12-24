РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. Члены фракции «Единой России», депутаты люберецкого совета Александр Мурашкин и Сергей Непомнящий передали медикам 864 литра йогурта, передает пресс-служба администрации городского округа.

Акцию провели при поддержке благотворительного фонда «Счастье с нами».

Молочные десерты вручили работникам Центра охраны материнства и детства, поликлиники №3 и Центральной подстанции скорой помощи в рамках всероссийской акции «Спасибо врачам».

«Врачи и медицинский персонал – главные герои уходящего года. На протяжении многих месяцев система здравоохранения испытывает пиковую нагрузку в связи COVID-19. Эти люди вынуждены работать в очень сложных условиях, очень важно – поддержать врачей, подарить им приятные эмоции», - сказал Мурашкин.