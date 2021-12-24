РИАМО - 24 дек. В Московской области за минувшие сутки было зафиксировано 1 270 случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число заражений было выявлено в городском округе Подольск – 112, в Балашихе – 95, в Мытищах – 93, в Красногорске – 79, в Люберцах – 76, в городском округе Пушкинский – 64, в Богородском городском округе – 60, в Одинцовском городском округе – 53 и в Коломне – 50, сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

49 случаев было выявлено в Раменском городском округе, 43 – в Истре, 41 – в Солнечногорске, 36 – во Фрязине, 29 – в Чехове, 28 – в Жуковском, 25 – в Наро-Фоминском городском округе, 23 – в Сергиево-Посадском городском округе, 22 – в Электростали, 20 – в Клину.

В Домодедове и Орехово-Зуевском городском округе было выявлено по 18 случаев заражения коронавирусом, в Бронницах и Кашире – по 16, в Воскресенске и Павловском Посаде – по 15, в Зарайске и Озерах – по 14, в Ступине – 12, в Ивантеевке – 11, в Долгопрудном и Краснознаменске – по 10.

По 8 случаев заболевания коронавирусом было выявлено в Луховицах и Шатуре, по 7 – в Дзержинском, Дмитровском городском округе, Королеве, Лобне, Можайском городском округе и Рузе, по 6 – в Лыткарине и Серпухове, по 5 – в Волоколамском городском округе, Дубне, Котельниках и Щелкове, по 3 – в Егорьевске и Пущине, по 2 – в Химках и Черноголовке, по 1 – в Реутове, Серебряных Прудах и Ленинском округе.

Не было выявлено случаев заболевания Covid-19 во Власихе, Звездном городке, Красноармейске, городском округе Лосино-Петровский, Лотошине, Молодежном, Протвине, Рошале, Талдомском городском округе, Шаховской и Электрогорске.

С начала пандемии в Подмоковье выявлено 631 742 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 11 758 человек. Выздоровели и выписались 575 642 пациента.

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