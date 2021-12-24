РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. Член фракции «Единой России» в совете депутатов Люберец Вячеслав Губин вручил совету ветеранов поселка Красково новый компьютер, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Также состоялось итоговое заседание совета ветеранов. Его председатель Сергей Белоусов представил отчет за 2021 год.

«Сегодня использование компьютерной техники, интернета, социальных сетей превратилось в насущную потребность не только молодого поколения, но и общественных организаций. Рад оказать помощь ветеранам. В красковском Совете очень деятельный актив, его усилиями решаются многие важные проблемы старшего поколения», - сказал Губин.

Белоусов добавил, что несмотря на трудности, возникшие из-за коронавируса, в совете чтили память заслуженных людей и поздравляли юбиляров.

«В отчетный период была открыта мемориальная доска на доме, где жил летчик-фронтовик Г.И. Новиков, долгое время возглавлявший наш Совет. Проводились встречи со школьниками в дни памятных дат», – добавил Белоусов.