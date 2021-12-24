РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. Юные жители Люберец отправили на конкурс «Рождественская игрушка» более 600 творческих работ, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Конкурс проводят среди воспитанников детских садов, школ и учреждений дополнительного образования в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье».

«Конкурс проходит в два этапа: в дистанционном и очном форматах. Символ года – своими руками! В этом году на суд жюри было представлено более 600 работ в пяти номинациях: «Зима в Подмосковье», «Елочная игрушка», «Новогодняя красавица», «Символ года», «Эко-Fantasy», - сказал Ружицкий.

Победителей выберут в начале 2022 года.