РИАМО - 24 дек. На сегодняшний день монолитные работы конструкции наземной части кластера «Ломоносов» инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» завершаются, они готовы на 72%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Кластер «Ломоносов» – это флагман проекта инновационного центра МГУ. Сейчас на стройплощадке завершено устройство котлована и фундамента. Ведется кирпичная кладка 1-го этажа, одновременно идет устройство плиты перекрытия и вертикальных конструкций 8-го этажа. К настоящему моменту монолитные конструкции наземной части готовы на 72%», – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он также добавил, что специалисты уже начали засыпать пазухи котлована обратно. Позже эту территорию благоустроят.

«В 10-этажном здании, площадь которого составит 65 тысяч квадратных метров, расположатся офисы высокотехнологичных компаний, лаборатории, центры сертификации и испытаний, цифровых аддитивных технологий и центры НИОКР для осуществления научно-технологической и внедренческой деятельности. Также здесь будут созданы выставочные пространства», – добавил Бочкарев.

В общей сложности земельный участок будет иметь площадь в 17,5 га. На этой территории планируется разместить 9 кластеров общей площадью 455 тыс. кв. м.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин осмотрел процесс строительства кластера «Ломоносов» инновационного центра МГУ.

«По поручению президента создается научно-технологическая долина МГУ — всего будет около 450 тысяч квадратных метров первоклассных лабораторий и производственных помещений. Здесь, на бывшем пустыре, развернута большая стройка, одновременно возводится треть корпусов. Здание, возле которого мы находимся, – это кластер «Ломоносов», многофункциональный корпус, его должны ввести в 2023 году», – отметил Собянин.

На данный момент кластер «Ломоносов» инновационного центра МГУ достроили на 32%.