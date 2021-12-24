РИАМО - 24 дек. Полицейские Московской области с 13 по 17 декабря провели в регионе профилактический рейд «Арсенал» по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По итогам мероприятия возбуждено 49 уголовных дел, за к уголовной ответственности привлечен 41 человек.

Кроме того, в рамках мероприятия составлено 229 административных протоколов.

За совершение правонарушений к административной ответственности привлекли 222 человека.