РИАМО - 24 дек. В 2021 году в больницы Московской области поставили 352 новых функциональных кровати для пациентов. Кровати были закуплены по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения Подмосковья на 2021-2025 годы реализуется при поддержке министерства здравоохранения России.

«В палаты интенсивной терапии мы поставили 352 функциональные кровати. Благодаря их многосекционности, специалисты могут зафиксировать наиболее удобное и необходимое положение пациента в процессе лечения. Новое медицинское оборудование поступило в 16 наших медицинских организаций», - сказала зампред правительства Подмосковья - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Новые функциональные кровати поступили в Одинцовскую, Ступинскую, Клинскую, Можайскую, Каширскую и другие больницы.