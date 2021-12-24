РИАМО - 24 дек. Дорожные пробки в Москве достигли 9 баллов из 10 возможных в пятницу вечером. Загруженность спадет до 7 баллов только к 20 часам, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Наибольшие затруднения в движении испытывают водители на Третьем транспортном кольце, Садовом кольце и МКАДе.

Большинство автомобилей на центральных дорогах и набережных города так же стоят в больших заторах. Особенно сильно затруднено движение на дорогах возле станций метро «Краснопресненская», «Таганская», «Курская», «Трубная» и «Сухаревская».

Также крупные пробки образовались на шоссе Энтузиастов, улице Новый Арбат, Пресненском Валу, Варшавском шоссе и проспекте Андропова.

Пробки уменьшатся до 7 баллов к 20 часам, до 5 баллов – к 21 часу и до 2 баллов – к 23 часам.