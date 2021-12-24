РИАМО - 24 дек. В Подмосковье в автобусах с 1 января 2022 года установят 16 тысяч датчиков для подсчета пассажиропотока, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

«Каждый перевозчик должен установить на каждую дверь датчик подсчета пассажиропотока в каждом автобусе», - рассказала Кротова.

Она добавила, что это будет сделано для того, чтобы выяснить, какое число пассажиров ездит на автобусах, чтобы была возможность оперативно реагировать – либо увеличивать количество автобусов, либо менять автобусы на другой класс.

Ранее Кротова сообщила, что для жителей Московской области разрабатывается приложение «Где мой автобус?», в котором будет отображаться расписание транспорта.