РИАМО - 24 дек. Минпромторг РФ, правительство Подмосковья, администрации Истры и ООО «Грундфос Истра» подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0). В рамках контракта в Подмосковье будет расширено производство энергоэффективного насосного оборудования для водоотведения и водоснабжения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Проект предусматривает размещение на территории России производства насосного оборудования для водоотведения и водоснабжения к 2030 году. Необходимо отметить, что планируемое к выпуску в рамках СПИКа насосное оборудование имеет энергоэффективность на уровне мировых аналогов, а доля локализации будет достигать 85%», – сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Завод «Грундфос Истра» работает в Подмосковье 15 лет, это российская площадка крупного международного концерна. В рамках контракта возведут производственный корпус, будут запущены новые линии. Реализация проекта поспособствует повышению доли применения отечественного оборудования экомашиностроения.

«Привлечение инвестиций имеет принципиальное значение для Подмосковья. Мы признательны правительству России за новые современные инструменты для этой работы, такие как СПИК 2.0. Компания «Грундфос» - мировой лидер по производству насосного оборудования и наш давний партнер. Рад, что мы вышли на более высокий уровень взаимного доверия. Надеюсь, что расширение производства в Истре и дополнительные 2,2 млрд рублей инвестиций помогут развить успех и будут способствовать переменам в экономике региона и всей страны», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Насосы Grundfos установлены на многих социальных объектах, предприятиях ЖКХ и ВКХ, в промышленных комплексах, на водоканалах.

«Заключение СПИК 2.0 позволит нам, прежде всего, привнести в Россию современные технологии производства насосного оборудования и развивать компетенции отечественных поставщиков компонентов. Продукция, произведенная на заводе «Грундфос Истра» в рамках СПИК 2.0, будет соответствовать как российским нормам, так и высоким международным требованиям качества концерна, что является гарантией ее конкурентоспособности на зарубежных рынках», – отметил гендиректор завода «Грундфос Истра» Анатолий Слободинский.