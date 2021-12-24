РИАМО - 24 дек. Москвичей ждет резкое ухудшение погодных условий в столице 25 декабря, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В столице ожидается выпадение снега. В некоторых районах пройдет метель, на дорогах образуются снежные заносы. В также МЧС предупреждают о вероятности образования гололедицы.

Ночью с 24 на 25 декабря возможен ветер со скоростью от 6 до 11 м/с с порывами до 17 м/с. Днем 25 декабря он ослабнет, порывы будут достигать 15 м/с.

Отмечается, что опасных метеорологических явлений в городе не ожидается.