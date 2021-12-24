РИАМО - 24 дек. Для жителей Московской области разрабатывается приложение «Где мой автобус?», в котором будет отображаться расписание транспорта, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

«Постоянно есть жалобы людей на то, что пришел человек на остановку, а кто-то расписание сорвал. К сожалению, есть такие вандалы. Мы уже хотели закупать антивандальные рамки, но губернатор (Андрей Воробьев - ред.) сказал о том, что мы живем в современном мире. Пора подумать о том, чтобы расписание было электронным и удобным для всех. Вот мы и занялись его разработкой», – рассказала Кротова.

Она добавила, что приложение само будет определять остановку, на которой находится человек, а также показывать, какой автобус подойдет в ближайшее время и какие еще автобусы с этой остановки будут уходить.​