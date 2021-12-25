РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. В Подольске на территории Ледового дворца «Витязь» с субботы начнет показывать новогодние представления цирк-шапито из Санкт-Петербурга, сообщают организаторы гастролей.

Гастроли продлятся до 8 января. Представления будут проходить в обогреваемом шатре при температуре 21 градус. Организаторы обещают два часа веселья, смеха и головокружительных трюков. В программу включили топ-артистов, золотых призеров международных фестивалей.

Так, выступит силовой жонглер Сергей Чужой. Можно будет увидеть дрессированных хаски, метание ножей, кинжалов, топоров, баланс на свободно натянутой проволоке, виртуозное кручение хулахупов от Марии и Александра Наровских. Покажут аттракцион «Планета Обезьян» от Романа Подляцкого. Выступит воздушная гимнастка на полотнах. Эльнара Мамбетова представит шоу иллюзионистов. Веселить будут клоун Макс и Дед Мороз.

Представления пройдут в субботу в 13:00 и 16:00, 26 декабря в 16:00, 2 января в 16:00, 3 января в 13:00 и 16:00, 5 января в 15:00, 6 января в 15:00, 7 января в 15:00, 8 января в 15:00.

Билеты стоят от 800 рублей. Детям до 4-х лет вход бесплатный.