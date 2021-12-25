РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. В субботу в сквере Поколений Подольска состоятся церемония зажжения главной городской елки и подведение итогов городского конкурса «Новогодняя игрушка», сообщает пресс-служба администрации округа.

Конкурс проводит комитет по образованию совместно с комитетом по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа.

Здесь же откроется II фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Сказки планеты Земля», но при условии соответствующей температуры воздуха. Ожидается, что в этом фестивале примут участие лучшие скульпторы России, которые приедут в Подольск из разных уголков страны.

Первый фестиваль ледовых скульптур, который проходил в Подольске в преддверии 2020 года, посетили более 100 тыс. человек.