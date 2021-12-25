РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. Болельщиков подольского хоккейного клуба «Витязь» приглашают в костюмах на новогодний матч, который пройдет в субботу на домашнем льду, сообщается на сайте подольского клуба.

Новогодний матч будет проходить в Ледовом дворце «Витязь» и начнется в 17:00. На льду подольский клуб сразится с лидером Континентальной хоккейной лиги – магнитогорским «Металлургом».

Болельщиков приглашают создать новогоднее настроение и прийти на игру в новогодних праздничных костюмах. Они получат призы и станут участниками розыгрыша суперприза. Также планируется конкурс на лучший новогодний плакат.