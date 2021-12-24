РИАМО - 24 дек. В Подмосковье за 9 месяцев 2021 года общее количество рассмотренных мировыми судьями дел и материалов составляет 1 074 780, что в целом на 11% выше аналогичных показателей 2020 года. Об этом сообщил начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Московской области Антон Шестаков.

Количество рассмотренных уголовных дел и материалов (11 936) увеличилось на 6%, дел об административных правонарушениях (194 410) увеличилось на 22%, гражданских дел и материалов (692 957) – возросло на 34%, а количество административных дел и материалов (175 477) уменьшилось на 37%.

«Рост гражданских дел в основном обусловлен активной работой управляющих компаний и ресурсных организаций по взысканию задолженности по услугам ЖКХ, а также банков и коллекторских агенств по взысканию кредитов и микрозаймов. А такое значительное уменьшение административных дел в этом году обусловлено изменением налогового законодательства в части повышения верхнего порога взыскиваемых сумм налоговой задолженности с 3-х до 10-ти тысяч рублей. Эти заявления все равно придут к нам, но через 3 года», – отметил Шестаков.

Кроме увеличивающегося ежегодно количества дел появляются дополнительные функции для сотрудников судебных участков, поэтому решение данной проблематики требует комплексных мер.

В результате мероприятий, проводимых по инициативе председателя Московского областного суда А.С. Харламова в 2019-2020 годах по изменению границ судебных участков Московской области, уже появились первые положительные результаты. К примеру, снизилась неравномерность распределения нагрузки внутри ряда судебных районов.

В 2020 году также при поддержке А.С. Харламова были внесены изменения в Федеральный закон «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации» и количество мировых судей в Московской области было увеличено еще на 28 единиц.

Управление также принимает все возможные меры по недопущению дестабилизации работы судебных участков. Так, в части цифровизации благодаря судебному департаменту при ВС в РФ стала возможной организация взаимодействия с ФССП России в электронной форме; разработан сервис «Электронные почтовые отправления»; сервис автоматизированного модуля подготовки проекта судебного приказа; сервис IP-телефонии для судебных участков Московской области и др. Также принимались иные меры (например, проведение информационной работы среди граждан о необходимости своевременной оплаты штрафов, обязательных налоговых и коммунальных платежей).

Только благодаря высокой самоотдаче и работе за пределами рабочего времени, качество судебных актов в целом остается на хорошем уровне.